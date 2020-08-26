Тедеско: не мне судить о невызове Соболева в сборную России

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о невызове в сборную России по футболу нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Соболев и сборная России? Не мне судить об этом. Я тренер «Спартака», а Черчесов — национальной команды. Специалист сделал свой выбор, который был весьма сложным. Александр — хороший футболист, который себя ещё проявит. У Черчесова много работы, много хороших футболистов, которые претендуют на попадание в сборную. Мы с Соболевым не говорили об этом», — заявил Тедеско в эфире программы «Все на Матч!»

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов говорил, что Соболев не получил от него приглашения на подготовительный сбор перед матчами Лиги наций из-за конфликта с капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.

Ранее сообщалось, что Соболев включён в основной состав «Спартака» на матч с «Ротором».