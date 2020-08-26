Соболев включён в основной состав «Спартака» на матч с «Ротором»

Московский «Спартак» объявил состав на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Ротором» в Волгограде.

С первых минут на поле выйдут вратарь Александр Максименко, защитники Павел Маслов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, полузащитники Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Форвард Эсекьель Понсе, который получил травму в матче с «Локомотивом», в заявке на игру отсутствует.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов уверен в победе волгоградцев над «Спартаком».