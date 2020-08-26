Черчесов пожелал Луценко выздоровления и не исключил его вызова в сборную в октябре
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Там также указывается, что наставник сборной Станислав Черчесов пообщался с футболистом и пожелал ему скорейшего выздоровления.
«Сожалеем, что так случилось, ведь благодаря отличной игре за свой клуб он заслуженно получил вызов в сборную. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как это мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов. Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в сборную в октябре и ноябре. Но здесь всё будет зависеть от его игры», — заключил Черчесов.
Ранее сообщалось, что в «Арсенале» рассказали о травме Луценко.