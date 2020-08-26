В «Арсенале» рассказали о травме вызванного в сборную России Луценко

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о травме нападающего команды Евгения Луценко, который накануне был вызван в сборную России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций.

«Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, конечно, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет известно завтра-послезавтра, когда доктора обследуют», — приводит слова Подпалого пресс-служба «Арсенала».

Он также предположил, что игрок сильно расстроился из-за травмы, так как получил первый в карьере вызов в сборную.

«Впереди перерыв, у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, думаю, он пропустит», — добавил Подпалый.

Луценко получил повреждение в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (1:1).

3 сентября Россия сыграет в Москве с Сербией, а 6 сентября россияне проведут матч с Венгрией в Будапеште.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграли вничью с «Арсеналом» в пятом туре РПЛ.