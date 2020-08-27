Арустамян сообщил, что Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой
- РИА Новости
«Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.
Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды в Лиге наций из-за его конфликта с капитаном сборной Дзюбой.
3 сентября Россия сыграет в Москве с Сербией, а 6 сентября проведёт матч с Венгрией в Будапеште.
Ранее Соболев заявил, что прямого конфликта с Дзюбой у него не может быть.