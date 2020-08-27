Арустамян сообщил, что Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что форвард московского «Спартака» Александр Соболев созвонился с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором. Также об этом проинформирован и главный тренер сборной Станислав Черчесов», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева на ближайшие матчи национальной команды в Лиге наций из-за его конфликта с капитаном сборной Дзюбой.

3 сентября Россия сыграет в Москве с Сербией, а 6 сентября проведёт матч с Венгрией в Будапеште.

Ранее Соболев заявил, что прямого конфликта с Дзюбой у него не может быть.