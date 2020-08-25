Дебют Луценко с Мостовым и отсутствие Соболева из-за конфликта с Дзюбой: кто вызван в сборную России на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав на матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций. В команду впервые вызваны Евгений Луценко и Андрей Мостовой. Также выйти на поле смогут свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев. При этом конфликтовавший с Артёмом Дзюбой нападающий Александр Соболев не получил приглашения от Станислава Черчесова. RT рассказывает, кто представит страну в ближайших международных играх.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил состав команды на ближайшие матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией, которые пройдут 3 и 6 сентября. В список вошли 26 игроков. Из-за пандемии коронавируса сборная не созывалась с ноября прошлого года, и за это время в коллективе произошли значительные изменения.

Зачем сборной Мостовой и Луценко

В первую очередь обращает на себя внимание присутствие в составе двух футболистов, ранее не выступавших в футболке сборной России. Впервые в национальную команду вызваны полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко, который в случае выхода на поле в 33 года станет вторым самым возрастным новичком после Олега Кузьмина.

Вызов Луценко можно объяснить его статистикой. После коронавирусной паузы он был одним из лучших нападающих в РПЛ и забивал в шести матчах подряд. Некоторое время он даже претендовал на то, чтобы стать лучшим бомбардиром прошедшего сезона, но уступил два мяча Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе. В новом розыгрыше чемпионата России Луценко пока не так результативен — он записал на свой счёт по одному голу и передаче. За свою карьеру 33-летний форвард никогда не выступал за топ-клубы, но сумел пробиться в сборную, пускай и пока что в качестве четвёртого по счёту нападающего.

Дебют Мостового в сборной стал возможен после его успешной аренды в «Сочи», где он отыграл 26 матчей и забил шесть мячей. В межсезонье он вернулся в Санкт-Петербург и пока провёл на поле суммарно 46 минут. Вероятно, Черчесов хочет дать молодому хавбеку шанс познакомиться с национальной командой и почувствовать себя её частью, но его выход на поле маловероятен. Впрочем, в сборную вызваны ещё четыре игрока «Зенита». Тот факт, что он хорошо знаком с ними по тренировкам и совместным встречам, может сулить некоторые перспективы уже в ближайшем будущем. Специалисты зачастую предпочитали выпускать на поле сразу несколько одноклубников.

Почему вызваны сводные агенты Кузяев и Нойштедтер

Помимо Мостового и Луценко, нельзя не обратить внимание на ещё двух футболистов. На данный момент защитник Роман Нойштедтер и хавбек Далер Кузяев являются свободными агентами.

Вызов двух спортсменов без клуба может показаться в чём-то странным, однако вовсе не лишён логики. Кузяев в концовке прошлого сезона был важной частью чемпионского состава «Зенита», однако не стал продлевать контракт с чемпионом. Сейчас полузащитник занимается поиском нового клуба, которым, по некоторой информации, может оказаться испанский «Алавес». С последнего выхода Далера на поле прошёл месяц, и футболист вряд ли успел растерять форму.

К тому же после травмы Дмитрия Баринова лишний опорник не помешает. И это даже с учётом присутствия в заявке Романа Зобнина, Юрия Газинского и Магомеда Оздоева. Черчесов получит ещё одного достойного кандидата на место в средней линии, а сам Кузяев — необходимую практику.

Кадровым дефицитом можно объяснить и приглашение Нойштедтера. Он заявлен как центральный защитник, а эта позиция традиционно считается одной из самых проблемных для сборной России. Помимо экс-футболиста «Шальке», среди представителей данного амплуа значатся лишь Георгий Джикия, Андрей Семёнов и Егор Сорокин. В прошлом сезоне у Романа была стабильная игровая практика в «Динамо», а в сборной он уже давно не новичок, так что неудивительно, что тренерский штаб посчитал его вызов обоснованным.

Почему отсутствует Соболев

Кроме Луценко на позицию нападающего вызваны Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Николай Комличенко. При этом в сборную не попал один из лучших российских форвардов на данный момент Александр Соболев, закончивший прошлый сезон с 12 голами в РПЛ, а в новом забивший ещё два мяча.

Черчесов приучил к тому, что на вызов всегда могут рассчитывать футболисты со стабильной игровой практикой, которые при этом дают результат. Соболев этой характеристике соответствует, однако в последний раз он был в сборной ещё в октябре прошлого года и при этом не выходил на поле. Сейчас же он уже является одним из ведущих нападающих «Спартака», который без поражений начал сезон в РПЛ.

Однако возвращению Соболева мешает его сложные отношения с Дзюбой. В мае Александр дал интервью, в котором заявил, что ему не нравятся сравнения с Артёмом, а также сказал, что тот не поддержал партнёра по команде Александра Кокорина после инцидента в «Кофемании». А в полуфинальном матче Кубка России конфликт разгорелся с новой силой.

С тех пор спортсмены так его и не урегулировали. Для Черчесова кроме качества самих игроков также важна и атмосфера в сборной, из-за чего он уже отказывался приглашать Игоря Денисова, когда тот был одним из ведущих опорников страны. Поэтому Соболеву для прихода в национальную команду нужно будет постараться помириться с Дзюбой и убедить тренерский штаб в том, что они готовы играть бок о бок.

Стоит ли удивляться отсутствию игроков ЦСКА

В нынешнем составе сборной нашлось место только для одного игрока ЦСКА. Без Марио Фернандеса правый фланг обороны всё ещё сложно представить, и поэтому он получил гарантированный вызов. При этом армейский клуб приучил к тому, что умеет делать ставку на молодых россиян и делать из них звёзд на уровне РПЛ, однако в этот раз никто из команды Виктора Гончаренко не попал в объектив Черчесова.

Объяснить отсутствие Игоря Дивеева, Ивана Облякова, Константина Кучаева и Фёдора Чалова просто. Они вызваны в молодёжную сборную, которой предстоят ответственные матчи в отборе на чемпионат Европы с Болгарией и Польшей. При этом вряд ли у Черчесова были большие сожаления из-за отсутствия армейцев. После коронавирусной паузы ЦСКА не может похвастать стабильностью, а в обороне и вовсе испытывает серьёзные проблемы.

Зачем сборной Антон Миранчук и Жемалетдинов

Довольно неожиданным можно назвать вызов в сборную двух игроков «Локомотива» — Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. У них есть стабильная игровая практика при Марко Николиче, однако оба атакующих полузащитника пока не обладают статистикой, которая давала бы пропуск в национальную команду. На двоих они отметились одной голевой передачей, которая не спасла «железнодорожников» от поражения «Зениту» в матче за Суперкубок России.

С учётом того, какую роль в развитии атак сборной играют крайние защитники, Миранчуку и Жемалетдинову будет сложно рассчитывать на то, что их игра на фланге будет востребована. На их месте вполне могут оказаться другие более опытные вингеры, и пока что их вызов выглядит как аванс на будущее.