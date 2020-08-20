Победа «Зенита» над ЦСКА, сухая серия «Динамо» и первый гол Смолова после возвращения: чем запомнился третий тур РПЛ

«Зенит» в Петербурге одержал победу над ЦСКА благодаря дублю Сердара Азмуна и единолично возглавил турнирную таблицу. «Динамо» в Москве переиграло «Ростов» и не пропустило в третьем матче подряд. «Спартак» и «Локомотив» потеряли очки на выезде, разойдясь миром с «Уфой» и «Уралом». Фёдор Смолов забил первый мяч после возвращения из аренды, а Андрес Понсе, Владимир Обухов и Джордан Ларссон не реализовали пенальти. RT рассказывает, чем запомнился третий тур Российской премьер-лиги.

Невероятный сценарий и два результативных штрафных Нобоа

Третий тур РПЛ стартовал богатым на события матчем «Сочи» — «Рубин». Перед игрой мало кто мог предположить, что команды проведут настолько результативную встречу, но в итоге они на двоих забили пять мячей.

Причём открыть счёт южанам удалось лишь в конце первого тайма. Проводивший второй поединок за «Сочи» Жоаозиньо отметился первым результативным действием в составе команды, выполнив результативную передачу на Миху Мевлю.

Однако после перерыва казанцам удалось изменить ход матча благодаря великолепной игре Хвиче Кварацхелии. Сначала он заработал пенальти, который реализовал Иван Игнатьев, а затем отдал голевую передачу на вышедшего на замену Дениса Макарова.

Но в концовке на первый план вышли стандарты «Сочи» и идеально исполняющий их Кристиан Нобоа. За пять минут до конца основного времени 35-летний эквадорец со штрафного отправил мяч в дальний угол и отметился голом в третьем туре РПЛ подряд.

Примечательно, что ветеран стал лишь вторым полузащитником в истории чемпионата России, которому удалось забить в трёх матчах кряду на старте первенства. Первым это в 2003-м сделал нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

А в добавленное арбитром время Нобоа почти с той же точки выполнил результативный навес на Ивана Миладиновича. Таким образом «Сочи» вырвал первую победу в текущем сезоне и продлил свою беспроигрышную серию.

Удаление Грицаенко в первом тайме и первая победа «Тамбова»

Богатой на события получилась и встреча между «Тамбовом» и новичком РПЛ «Химками» в Саранске. Номинальные хозяева открыли счёт уже на 14-й минуте. Валерий Чуперка получил мяч на линии чужой вратарской после того, как сразу два соперника не сумели прервать передачу, и с рикошетом от перекладины отправил снаряд в сетку.

Но в концовке тайма тамбовчане остались в меньшинстве. Защитник Алексей Грицаенко за отмашку рукой в лицо Александру Трошечкину сначала получил от судьи Михаила Вилкова жёлтую карточку. Однако посмотрев повтор, рефери изменил решение и удалил футболиста с поля.

А после перерыва арбитр назначил очевидный пенальти в ворота гостей за игру рукой Максимом Мартусевичем, но Владимир Обухов не сумел его реализовать. Нападающий с «точки» пробил выше ворот.

В оставшееся до финального свистка время игравшие в большинстве «Химки» прижали соперника к воротам (во втором тайме они владели мячом 81 %), но так и не сумели пробить самого опытного футболиста лиги 39-летнего Сергея Рыжикова.

Полезность Берга и возвращение Классона

Вместе с «Химками», «Рубином» и «Ротором» на дне турнирной таблицы с одним очком расположился «Арсенал». Во вторник туляки на выезде уступили «Краснодару» — 0:2. Южане одержали победу на классе, забив по мячу в каждом из таймов.

На 35-й минуте Сергей Петров, воспользовавшись скидкой Маркуса Берга, точным ударом в ближний угол завершил веерную комбинацию команды.

А во второй половине встречи уже сам швед поразил чужие ворота после своевременной передачи из глубины Юрия Газинского. Таким образом в активе нападающего по итогам трёх туров нового сезона РПЛ значатся два гола и одна результативная передача.

Ближе к финальному свистку произошло ещё одно знаковое для болельщиков «Краснодара» событие. На поле впервые за 435 дней вышел полузащитник Виктор Классон, который восстановился от тяжёлой травмы колена. Если учесть, что получил её он в составе сборной Швеции, то последнюю игру за южан Виктор провёл ещё в конце мая 2019-го.

Беспроигрышная серия Николича и семь сейвов Помазуна

А вот «Локомотив», в прошлом туре обыгравший «Краснодар», не сумел продлить победную серию в чемпионате страны до трёх матчей. Железнодорожники в Екатеринбурге разошлись миром с «Уралом» и продлили беспроигрышную серию Марко Николича в РПЛ до 11 матчей.

При этом гости имели преимущество по всем статистическим показателям. Они владели мячом 60 % игрового времени, нанесли 16 ударов против пяти у соперника и восемь раз пробили в створ чужих ворот против всего двух попыток у оппонента.

Однако великолепную игру провёл голкипер екатеринбуржцев Илья Помазун. Арендованный у ЦСКА вратарь в дебютной встрече за «Урал» совершил семь сейвов.

Его визави Маринато Гильерме в игру почти не вступал, но за 16 минут до конца основного времени вынужден был достать мяч из собственных ворот после удара Андрея Егорычева.

Спас «Локомотив» от поражения Фёдор Смолов. В концовке встречи Дмитрий Живоглядов выполнил идеальную подачу на партнёра с правого фланга, и тот сравнял счёт, исправившись за промах по пустым воротам до перерыва. Таким образом Смолов забил не только дебютный мяч после возвращения из аренды, но и первый за железнодорожников с 22 сентября 2019-го.

Промах Ларссона с пенальти и голы-близнецы Аликина и Понсе

С аналогичным счётом завершилась встреча «Уфы» и «Спартака». Красно-белые на выезде не сумели одержать победу над неуступчивым соперником. При этом в Башкортостан не полетели Доменико Тедеско и Александр Кокорин. Тренер — из-за ангины, а нападающий — из-за травмы.

Эта игра была особенно важна для генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который летом переехал в Москву как раз из Уфы. Это даже породило волну слухов, что подопечные Вадима Евсеева теперь будут готовы «подарить» москвичам шесть очков.

На деле хозяева открыли счёт уже на второй минуте. 36-летний Павел Аликин после подачи углового точно пробил головой в дальний угол.

Гости тут же могли отыграться. Боян Йокич сыграл рукой в своей штрафной, блокируя удар соперника, и судья Станислав Васильев, посмотрев повтор, назначил пенальти. Однако Джордан Ларссон не сумел его реализовать. Александр Беленов справился с ударом в правый от себя угол, хотя и покинул линию ворот до удара нападающего.

Несмотря на неудачное начало, «Спартак» только увеличил давление на чужие ворота и вскоре всё же сравнял счёт, причём также благодаря корнеру. Эсекьель Понсе отличился во втором матче РПЛ подряд, замкнув подачу Ларссон на ближней штанге.

В последствии красно-белые были близки к тому, чтобы вырвать победу, но так и не сумели ещё раз пробить опытного Беленова, который записал в свой актив три сейва.

Таким образом «Уфа» в очередной раз отобрала очки у «Спартака». В прошлом сезоне московский коллектив набрал в противостоянии с башкортостанцами лишь один балл (0:1, 0:0). А последнюю победу в Уфе десятикратный чемпион России одержал ещё в апреле 2017-го.

Удачные замены Талалаева и первый гол «Ротора» в РПЛ

В свою очередь «Ахмат» после поражения от «Спартака» в предыщущем туре одержал первую победу в новом сезоне, а также под руководством Андрея Талалаева. Грозненцы дома переиграли вернувшийся в Премьер-лигу «Ротор» — 3:1.

При этом первый тайм завершился без забитых мячей, а хозяевам не удалось реализовать пенальти. Удар Андреса Понсе приняла на себя штанга, а последующее добивание судья Сергей Лапочкин не засчитал.

А вот одиннадцатиметровый в ворота «Ахмата» рефери в двух эпизодах назначать не стал. Точнее в конце первого тайма он всё же указал на «точку» за фол на Камиле Муллине, но после просмотра повтора изменил своё решение.

Зато во второй половине встречи хозяевам удалось, наконец, добиться своего. Причём великолепно сыграли футболисты, вышедшие на замену. Одисе Роши оформил дубль. Владимир Ильин забил мяч-красавец и отдал результативную передачу, а Олег Иванов помог партнёру открыть счёт.

Волгоградцы ответили точным ударом Сергея Серченкова, который также вступил в игру со скамейки запасных. Примечательно, что все четыре гола в данной встрече уместились в четверть часа — с 47-й по 61-ю минуты.

А незадолго до финального свистка «Ротор» остался в меньшинстве. Арендованный у ЦСКА центральный защитник Седрик Гогуа получил вторую жёлтую карточку.

Третий матч «Динамо» на «ноль» и дебют Моро

Между тем «Динамо» одержало домашнюю победу над «Ростовом» (2:0) и с семью очками догнало в турнирной таблице «Локомотив». Теперь столичные команды делят второе-третье места.

Главным героем противостояния в составе бело-голубых стал Николай Комличенко. В концовке первого тайма он заработал пенальти, а затем отличился самостоятельно после подачи углового и открыл счёт голам в текущем сезоне.

Причём одиннадцатиметровый в ворота гостей судья Николай Волошин назначил не сразу, а после просмотра повтора. Максимилиан Филипп с «точки» пробил по центру и реализовал уже шестой пенальти в РПЛ за два сезона.

Перевернуть ход матча во второй половине встречи у жёлто-синих не вышло. После перерыва они нанесли лишь один удар в створ ворот Антона Шунина. Таким образом вратарь не пропустил в третьем матче нового сезона РПЛ подряд, а бело-голубые остались единственной командой, которая пока не позволила соперникам поразить свои ворота.

Также стоит отметить дебют в составе «Динамо» хорватского новичка Николы Моро. Он вышел на поле на 69-й минуте и успел получить жёлтую карточку. Также полузащитник выполнил 12 передач, 75% из которых оказались точными.

Дубль Азмуна и дальний удар Влашича

А на первом месте остался «Зенит», который в центральном матче тура дома оказался сильнее ЦСКА — 2:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак, который до сих пор входит в топ-10 по количеству проведённых матчей в составе армейцев, в третий раз обыграл бывшую команду в качестве тренера.

В свою очередь, действующий чемпион одержал над ЦСКА третью победу в последних четырёх матчах. На этом отрезке соперник лишь однажды разошёлся с командой из Северной столицы миром. А дома «Зенит» не уступал оппоненту вовсе с апреля 2011-го.

На этот раз наиболее весомый вклад в успех внёс Сердар Азмун. Иранец оформил дубль и с десятью голами вырвался в лидеры условной летней гонки бомбардиров РПЛ. Также он с тремя мячами делит первое место с Нобоа в списке лучших снайперов текущего сезона Премьер-лиги.

В составе ЦСКА отличился вернувшийся в строй после травмы Никола Влашич. Хорват в юбилейной 70-й игре за армейцев забил 22-й мяч, а также во втором сезоне кряду поразил ворота «Зенита» на «Газпром Арене».