Отстранён на неопределённый срок: РФС завершил расследование в отношении судьи матча «Спартак» — «Сочи» Казарцева

РФС принял решение отстранить на неопределённый срок главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева. Об этом сообщил генеральный секретарь футбольного союза Александр Алаев. По мнению экспертов, назначение второго пенальти в ворота красно-белых было ошибочным, хотя остальные решения признаны верными. Встреча двух команд 9 августа завершилась крупным скандалом, после того как южане смогли отыграть два мяча благодаря назначенным 11-метровым ударам.

Главного арбитра встречи «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева отстранили от работы судьёй на неопределённый срок. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Казарцева от работы арбитром на неопределённое время», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

После детального анализа всех спорных эпизодов было вынесено решение, что второй пенальти в ворота Александра Максименко назначен Казарцевым ошибочно. Напомним, на 88-й минуте в штрафной «Спартака» произошло столкновение защитника красно-белых Самуэля Жиго и полузащитника «Сочи» Анатолия Немченко. Рефери не стал смотреть видеоповтор и назначил 11-метровый, доверившись мнению Еськова. Тот, в свою очередь, утверждал, что в подобных ситуациях ассистент не имеет права перечить главному арбитру.

В экспертно-судейской комиссии пришли к выводу, что между футболистами произошёл «нормальный игровой контакт».

«Комиссия единогласно решила, что нарушения не было. В момент удара по воротам Жиго не вступал в единоборство, а блокировал мяч левой ногой. Затем происходит так называемое игровое столкновение, которого было не избежать обоим футболистам», — констатировал эксперт ЭСК Николай Левников.

Действия Еськова также были признаны неверными, так как ассистент VAR должен был вмешаться в решение Казарцева, совершившего «очевидную ошибку». При этом о санкциях в отношении ассистента ничего не сообщается, хотя в «Спартаке» также призывали к его отстранению.

«ЭСК при президенте РФС рекомендует видеопомощникам судьи более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия», — говорится в заявлении комиссии.

Большое количество вопросов вызывал и эпизод, произошедший на 14-й минуте, когда защитник московской команды Павел Маслов ударил по ноге нападающего Кирилла Заику. Казарцев назначил пенальти в пользу «Сочи», также положившись на Еськова. Однако в данном случае его решение было признано правильным.

«У арбитра были основания для назначения 11-метрового. Несмотря на то что игрок «Спартака» первым коснулся мяча, до этого он коленом подбил ногу своего соперника. Поэтому комиссия поддержала решение судьи. В таких случаях, когда момент неочевидный, согласно протоколу, VAR не вмешивается в действия судейской бригады», — пояснил Левников.

Кроме того, сомнений не вызвала жёлтая карточка, показанная полузащитнику «Сочи» Сергею Терехову в концовке первого тайма.

При этом в РФС не оставили без внимания и многочисленные высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна, который неоднократно обвинял рефери в необъективности и непрофессионализме. В частности, после матча с «Сочи» он говорил о «произволе» и «травле» команды со стороны судей. Теперь по инициативе Алаева его заявления рассмотрит комитет по этике.

«РФС делает и продолжит делать всё возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», — заключил генеральный секретарь союза.

Вероятнее всего, заседание комитета по этике состоится на следующей неделе, однако точная дата пока не известна.

Комментируя решение ЭСК, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил благодарность за работу по улучшению качества судейства. В то же время он подчеркнул, что клуб не видит оснований для рассмотрения высказываний Федуна в комитете по этике.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти», — заявил Газизов.

Что касается успешного прохождения Казарцевым и Еськовым полиграфа, то функционер подчеркнул, что в клубе изначально «не подозревали ничего плохого».