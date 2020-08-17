Стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна о судьях

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, когда будут рассмотрены высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес судейского корпуса и арбитров.

«Мне Алаев звонил. Я об этом знаю. Если в комитет направлены документы, то будем рассматривать. Но, скорее всего, на следующей неделе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После игры Федун резко высказался о судействе, пригрозив снятием команды с чемпионата.

Ранее сообщалось, что генсек РФС попросил комитет по этике оценить слова Федуна в адрес судей.