Генсек РФС попросил комитет по этике оценить слова Федуна в адрес судей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что попросил комитет организации по этике рассмотреть высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес судейского корпуса и арбитров.

«После получения результатов проверки на полиграфе арбитров матча «Спартак» — «Сочи» я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров», — цитирует Алаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что РФС намерен сделать всё возможное для честной игры, но организация также продолжит защищать репутацию арбитров.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи» на неопределённый срок.