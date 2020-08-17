Генсек РФС попросил комитет по этике оценить слова Федуна в адрес судей

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что попросил комитет организации по этике рассмотреть высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в адрес судейского корпуса и арбитров.
Генсек РФС попросил комитет по этике оценить слова Федуна в адрес судей
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«После получения результатов проверки на полиграфе арбитров матча «Спартак» — «Сочи» я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров», — цитирует Алаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что РФС намерен сделать всё возможное для честной игры, но организация также продолжит защищать репутацию арбитров.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи» на неопределённый срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить