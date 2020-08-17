Генсек РФС попросил комитет по этике оценить слова Федуна в адрес судей
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«После получения результатов проверки на полиграфе арбитров матча «Спартак» — «Сочи» я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров», — цитирует Алаева РИА Новости.
Он подчеркнул, что РФС намерен сделать всё возможное для честной игры, но организация также продолжит защищать репутацию арбитров.
Ранее сообщалось, что РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи» на неопределённый срок.