РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи» на неопределённый срок

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о результате проверки на полиграфе арбитров матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределённое время», — приводит слова Алаева департамент коммуникаций РФС.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным.

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