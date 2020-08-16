Кашшаи разобрал спорные эпизоды матча «Рубин» — «Локомотив»

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
Кашшаи разобрал спорные эпизоды матча «Рубин» — «Локомотив»
  • © Depo Photos/ZUMAPRESS.com
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«На 24-й минуте в матче произошёл крайне сложный для судьи и VAR эпизод в штрафной площади команды гостей, в результате которого нападающий казанцев Иван Игнатьев столкнулся с вратарём «Локомотива» Маринато Гилерме. Сложность данного инцидента определяется двумя его стадиями. В первой стадии инцидента между Игнатьевым и защитником «Локомотива» Рыбусом происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но его нельзя считать достаточным для падения футболиста, несмотря на высокую скорость бега», — приводит слова Кашшаи сайт РФС.

Он также отметил, что падение форварда «Рубина» началось до контакта с вратарём. Кроме того, Кашшаи разобрал эпизод на 78-й минуте, в котором хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов получил жёлтую карточку за грубую игру.

«При рассмотрении эпизода для вынесения правильной дисциплинарной санкции важно обратить внимание на место контакта. Поскольку он произошёл с плечом, а не с туловищем, игрок не поставил под угрозу безопасность соперника и совершил не серьёзное нарушение правил игры, а только безрассудный фол, который должен быть наказан предупреждением», — добавил Кашшаи.

11 августа «Рубин» потерпел поражение от «Локомотива» со счётом 0:2. После игры у представителей казанцев, в том числе у главного тренера Леонида Слуцкого, возникли вопросы по судейству Сергея Иванова.

Ранее сообщалось, что в РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив».

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