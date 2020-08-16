В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»
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Об этом сообщает пресс-служба РФС.

11 августа «Рубин» потерпел поражение от «Локомотива» со счётом 0:2. После игры у представителей казанцев, в том числе у главного тренера Леонида Слуцкого, возникли вопросы по судейству Сергея Иванова.

Согласно заключению комиссии, Иванов принял верное решение, позволив командам продолжить игру в эпизоде со столкновением форварда «Рубина» Ивана Игнатьева и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в штрафной гостей.

«Столкновение нападающего с вратарём после попытки нанести удар по мячу не несёт в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру», — отмечается в заключении.

Кроме того, что комиссия считает, что предшествовавший этому эпизоду контакт между защитником красно-зелёных Мацеем Рыбусом и Игнатьевым был «незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега».

Ранее Слуцкий прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС дисквалифицировать его на два матча РПЛ, один из которых — условно.

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