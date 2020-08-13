Слуцкий выразил согласие с решением КДК РФС

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно.

«Меня не может устроить или не устроить решение КДК. Я согласен с решением комиссии. Всё прошло максимально корректно. Могу лишь выразить благодарность членам комитета. Это необычный опыт, у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Уверен, помощники справятся в этой ситуации. Мы пока не обговаривали, кто будет исполнять мои обязанности. Думаю, что не принципиально, будет это Веретенников или Кузьмин», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Главный тренер «Рубина», помимо дисквалификации, заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей за оскорбление в адрес арбитра, сказанное в перерыве матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2)

Ранее глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Слуцкого.