Васильев рассудит «Спартак» и «Уфу» в третьем туре РПЛ, Карасёв будет работать на VAR

Станислав Васильев из Ижевска назначен главным арбитром матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — «Спартак».

В судейскую бригаду также вошли ассистенты Адлан Хатуев и Александр Богданов, сообщает официальный сайт красно-белых. Функции резервного судьи будет выполнять Сергей Чебан. Видеоассистентом на VAR станет Сергей Карасёв.

33-летний Васильев лишь однажды судил матч с участием «Спартака». В сентябре 2019 года москвичи уступили дома «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды матча «Рубин» — «Локомотив».