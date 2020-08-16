Васильев рассудит «Спартак» и «Уфу» в третьем туре РПЛ, Карасёв будет работать на VAR
В судейскую бригаду также вошли ассистенты Адлан Хатуев и Александр Богданов, сообщает официальный сайт красно-белых. Функции резервного судьи будет выполнять Сергей Чебан. Видеоассистентом на VAR станет Сергей Карасёв.
33-летний Васильев лишь однажды судил матч с участием «Спартака». В сентябре 2019 года москвичи уступили дома «Оренбургу».
Ранее сообщалось, что Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды матча «Рубин» — «Локомотив».