Спорные пенальти и карточка Соболеву за майку в память о маме: почему матч РПЛ «Спартака» с «Сочи» закончился скандалом

Матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» завершился судейским скандалом. Южане сумели отыграть два мяча со спорных пенальти. При этом рефери Василий Казарцев в обоих случаях не стал смотреть повтор. А в начале встречи арбитр показал жёлтую карточку нападающему красно-белых Александру Соболеву за то, что тот после забитого мяча снял футболку, под которой была майка с фото умершей недавно матери.

Отсутствие Кокорина и Глушенков в основе

Матч «Спартака» и «Сочи» вызывал особый интерес у любителей российского футбола, ведь он должен был стать дебютным для новичка красно-белых Александра Кокорина, который последние месяцы провёл в аренде как раз в стане южан. Таким образом, в первой же встрече за московский коллектив нападающему предстояло выступить против бывшей команды.

Однако Кокорин не попал даже в заявку. Форвард получил микротравму и не успел восстановиться.

«Повреждение небольшое, сроки выздоровления будут известны позже», — приводит «Чемпионат» заявление пресс-службы.

В заявке не оказалось и другого новичка «Спартака» Остона Урунова. Зато с первых минут на поле вышел Максим Глушенков. Полузащитник, удачно отыгравший летнюю часть прошлого сезона в «Крыльях Советов», занял место в центре полузащиты. Роман Зобнин переместился на правый фланг. В остальном состав красно-белых ничем не удивил. Разве что пару Александру Соболеву в атаке составил не Эсекьель Понсе, а Джордан Ларссон.

Главный новичок «Сочи», арендованный у «Зенита» Эмануэль Маммана в основу также не попал и остался на скамейке запасных. А вот другой новобранец южан, полузащитник Сергей Терехов начал игру в старте.

Особой интриги матчу придавала пусть небольшая, но богатая на события история противостояния клубов. В первом круге РПЛ прошлого сезона «Спартак» в рамках стартового тура обыграл новичка Премьер-лиги лишь с минимальным счётом, а судейская бригада приняла несколько спорных решений не в пользу гостей.

Зато в июле коллектив Владимира Федотова взял у маститого соперника реванш и добыл победу также с минимальным счётом в домашних стенах. В той игре все 90 минут на поле провёл Кокорин.

Два быстрых мяча «Спартака» и гол Полоза с пенальти

Матч на «Открытие-Арене» начался без раскачки, и уже к десятой минуте «Спартак» забил два мяча. Сначала Соболев после подачи Зобнина с правого фланга выиграл верховое единоборство у Михи Мевли и точно пробил головой. Защитник «Сочи» пытался убедить судью Василия Казарцева в том, что соперник нарушил на нём правила, но рефери гол засчитал.

Соболев же, открыв счёт, снял футболку, продемонстрировав майку с фотографией мамы, которая недавно умерла. При этом Александр с трудом сдерживал слёзы. Казарцев, несмотря на всю щепетильность ситуации, последовал букве правил и показал футболисту жёлтую карточку.

Не успели гости разыграть мяч с центра поля, как пропустили вновь. Красно-белые перехватили снаряд на чужой половине и провели стремительную результативную контратаку. Зелимхан Бакаев идеальной передачей бросил в прорыв Ларссона, а тот легко убежал от защитника и переиграл Сослана Джанаева.

Казалось, после такого начала «Сочи» бросит играть, но подопечным Федотова удалось сократить отставание в счёте уже на 15-й минуте с пенальти. Сам одиннадцатиметровый получился достаточно спорным. Павел Маслов в штрафной не уследил за выскочившим из-за спины Кириллом Заикой и ударил его по ноге.

Однако после просмотра повтора складывалось впечатление, что игрок «Спартака» всё же успел сыграть в мяч. Но Казарцев к монитору не отправился, видимо, послушав совет помощника на VAR Алексея Еськова.

Так или иначе Дмитрий Полоз пенальти реализовал, а через пару минут едва не сравнял счёт. В дальнейшем «Сочи» отдал мяч сопернику, но позиционные атаки красно-белых смотрелись не лучшим образом. Создавалось ощущение, что красно-белые не знают, как раскачать насыщенную оборону соперника. Зато быстрые атаки после ошибок южан получались у хозяев идеальными.

Например, один только Глушенков в ходе подобных выпадов упустил два хороших момента. В первом случае его мощный удар из пределов штрафной парировал Джанаев, а во втором Максим пробил мимо ворот.

К слову, вернувшийся из аренды футболист был достаточно старателен и в первом тайме запомнился красивым сольным проходом. Однако ему не всегда хватало взаимопонимания с партнёрами. К тому же позиция в центре поля не подразумевала демонстрации одного из самых главных сильных качеств Глушенкова — скорости, особенно при позиционных атаках.

Нежелание судьи смотреть повтор и гнев болельщиков на трибунах

Второй тайм «Спартак» начал довольно инертно. Команда отдала сопернику инициативу и откатилась к своим воротам. В первые 13 минут встречи гости владели мячом 68% игрового времени. Однако это не приводило к возникновению опасных моментов у ворот Александра Максименко.

Не нарушила целостности обороны команды и вынужденная замена Маслова на 53-й минуте. Вместо него в игру вступил Илья Гапонов. Тогда же Понсе заменил Глушенкова. Аргентинец составил атакующий дуэт с Соболевым, а Ларссон опустился в глубину.

И постепенно красно-белые вернули себе мяч. Однако в позиционном наступлении у хозяев по-прежнему возникали сложности. Пробиться в штрафную через центр у них не получалось, и часто команда передачами загоняла себя на фланги. До ударов по воротам Джанаева дело доходило нечасто.

Но на 83-й минуте «Спартак» имел отличную возможность снять все вопросы о победителе противостояния. Понсе после идеальной разрезающей передачи Зобнина выбежал один на один с Джанаевым, но не сумел его переиграть. Голкипер своевременно выставил ногу и парировал выстрел.

А на 88-й минуте произошёл эпизод, который заставил по-настоящему негодовать всех поклонников красно-белых. 19-летний полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко, проводивший дебютный матч в РПЛ, после скидки Антона Заболотного с близкой дистанции нанёс удар в ближний угол, но Максименко отразил выстрел ногой. После этого молодой футболист упал на газон.

Однако Казарцев к удивлению всех присутствующих назначил пенальти. При этом судья из Санкт-Петербурга вновь даже не отправился смотреть повтор, на слово поверив коллеге на VAR Еськову.

На видео же прекрасно видно, что контакт Немченко с Самуэлем Жиго состоялся уже после удара. Мало того, скорее сам Анатолий нарушал правила. Но судья своё решение не изменил.

К «точке» на этот раз отправился Кристиан Нобоа и уверенно переиграл Максименко. Футболисты «Спартака» попытались организовать финальный штурм, но ни физических, ни моральных сил на это у них не осталось.

Зато многие болельщики красно-белых поспешили спуститься на нижние ярусы, чтобы высказать Казарцеву своё негодование. Рефери покидал поле под градом оскорблений и нецензурной лексики. Так новый чемпионат России начался с судейского скандала, и от действий рефери вновь пострадал «Спартак».