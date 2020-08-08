«Беспокоит сходство с нашим логотипом»: в канадском регбийном клубе заподозрили «Тамбов» в плагиате

Представители канадского регбийного клуба «Торонто Вулфпэк» выразили обеспокоенность по поводу сходства их логотипа с новой эмблемой футбольного «Тамбова». Они намерены провести расследование и выяснить, не идёт ли речь о плагиате. В российской команде отвергли обвинения. В компании, разработавшей дизайн, также заявили, что общие черты действительно присутствуют, однако они объясняются схожими стилями.

На старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) грозит разгореться неожиданный скандал. Представители канадского регбийного клуба «Торонто Вулфпэк», выступавшего в престижной Суперлиге, намерены выяснить, как получилось, что новая эмблема «Тамбова» похожа на их логотип.

«Мы узнали об этом вчера, и, конечно, нас очень беспокоит сходство с нашим логотипом. В срочном порядке рассмотрим законность такого использования», — приводит слова представителей клуба Sport24.

Презентация нового логотипа «Тамбова» состоялась 6 августа. На нём по-прежнему присутствует один из неофициальных символов города — волк, однако теперь его изображение более схематично. Он выполнен в бело-синем цвете.

В разработке эмблемы принимали участие не только профессиональные дизайнеры, но и представители «Тамбова». Сообщается, что минималистичный стиль был выбран не случайно: во-первых, он соответствует современным трендам, а во-вторых — будет выгодно смотреться на фоне более традиционных логотипов других команд.

В отличие от предыдущего символа, просуществовавшего всего один сезон, новый дизайн пришёлся по вкусу многим болельщикам. Хотя были и те, кому он напомнил о команде Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон», символом которой также является волк, и даже о клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».

Более внимательные пользователи социальных сетей вспомнили и регбийный «Торонто Вулфпэк». По их мнению, схожести логотипам придаёт не только белое схематическое изображение волка, но и буква «Т» посредине.

На следующий день на странице «Торонто Вулфпэк» в Twitter появление схожего значка российского футбольного клуба в шутку связывалось со сложным для всего мира 2020 годом. Стоит отметить, что некоторые фанаты канадского коллектива не согласились с намёком на плагиат, а, напротив, призвали его руководство решать собственные проблемы. Дело в том, что в настоящий момент команда находится в тяжёлом финансовом положении, вынудившем её сняться с розыгрыша Суперлиги нынешнего сезона. Игроки не получают зарплату, а клуб выставлен на продажу.

В самом «Тамбове» отвергли обвинения в плагиате. По словам спортивного директора команды Павла Худякова, в клубе лишь хотели начать новый сезон РПЛ с новой символикой.

«Этим вопросом занималась наша PR-служба, но мы точно ни у кого не срисовывали, это 100%. А то, что он похож на эмблему канадской команды... Он также похож на логотип английского футбольного клуба «Вулверхэмптон», поэтому тут нечего комментировать», — пояснил Худяков.

Схожесть рисунков признали и в компании, занимавшейся дизайном. Её арт-директор Михаил Антипин сообщил, что он лично руководил процессом, и рассказал, что у разработчиков было много вариантов, поэтому о заимствовании чужой идеи речи быть не может.

«Я сам следил за всем процессом создания нового логотипа «Тамбова» и видел, как шаг за шагом менялся логотип. Если посмотреть на наши многочисленные варианты, то станет понятно, что мы ничего не воровали, никакого плагиата нет. Так бывает, когда вступаешь на путь минимализма. Совпадений достаточно много, мы с этим нередко сталкиваемся. К сожалению, такие ситуации случаются часто, но ничего критичного. Наш логотип немного другой по стилю. Да, конструкция и схема похожи на «Торонто», такие пересечения бывают», — заявил Антипин в комментарии Sport24.

Кроме того, он рассказал, что дизайнеры изначально отталкивались от первой буквы в названии города и, соответственно, команды.

«Вторым символом, разумеется, был волк. Запасным вариантом была пчела, тоже один из символов Тамбова. Мы пытались пчелу и волка интегрировать, в принципе это схожая идея. Сама форма пятиугольника — панель мяча, это просто футбол. Просто так совпало, что они похожи, поэтому я не вижу в целом никакой проблемы», — добавил Антипин.

Стоит отметить, что минимализм действительно популярен среди российских команд. Перед началом сезона свои эмблемы на более упрощённые поменяли команды ФНЛ «Чайка», «Акрон», «Велес» и представители первенства ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».

Подозрения в плагиате — далеко не редкая ситуация в футболе. Так, два года назад досталось дизайнерам, занимавшимся ребрендингом РПЛ. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили их в краже идеи у одного из московских барбершопов. До суда дело не дошло, и бело-сине-красный медведь по-прежнему украшает эмблему высшего футбольного дивизиона страны.