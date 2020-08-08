Канадцы заподозрили «Тамбов» в плагиате клубной эмблемы

В канадской команде по регби «Торонто Вольфпак» выразили беспокойство по поводу новой эмблемы клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов».

Она представляет собой стилизованное изображение морды волка и очень напоминает логотип «Торонто». Как заявил представитель канадцев в интервью Sport24, клуб «в срочном порядке рассмотрит законность такого использования». В свою очередь, спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что PR-служба тамбовцев «на 100% ни у кого не срисовывала».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Панченко.