Канадцы заподозрили «Тамбов» в плагиате клубной эмблемы

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В канадской команде по регби «Торонто Вольфпак» выразили беспокойство по поводу новой эмблемы клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов».
Канадцы заподозрили «Тамбов» в плагиате клубной эмблемы
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Она представляет собой стилизованное изображение морды волка и очень напоминает логотип «Торонто». Как заявил представитель канадцев в интервью Sport24, клуб «в срочном порядке рассмотрит законность такого использования». В свою очередь, спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что PR-служба тамбовцев «на 100% ни у кого не срисовывала».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Панченко.

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