39-летний Рыжиков подписал контракт с «Тамбовом»

39-летний голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков перешёл в «Тамбов».

Как сообщает официальный сайт этого клуба, контракт с двукратным чемпионом России в составе «Рубина» подписан сроком на один год. Рыжиков будет выступать под первым номером.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желают Сергею скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков яркой и надёжной игрой, матчами на ноль и победами», — говорится в официальном заявлении тамбовцев.

Ранее сообщалось, что арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой похвалил Рыжикова.