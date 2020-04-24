Арбитр РПЛ: Рыжиков всегда благодарит за работу, даже когда мы ошибаемся

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой рассказал, кто из футболистов всегда благодарит судей после матчей, вне зависимости от наличия ошибок.

«Сергей Рыжиков. Годы идут, но его поведение не меняется. Очень доброжелательный. Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит. Бывало даже такое, что допускали ошибки не в пользу его команд, но он подходил: «Ну, ничего, ребята, сегодня не ваш день». Плохого от него не слышал», — сказал Сухой в интервью RT.

При этом он признался, что из тренеров ему некого выделить.

«Перед матчем-то все адекватно ведут себя, здороваются. Если результат хороший, подойдут, поблагодарят за игру. Если нет — начинаются вопросы. И я их не виню. Тренерам ведь сложнее всех. Они дают установку подопечным и больше ничего сделать не могут. Поэтому у всех бывают эмоциональные срывы. В судейскую поговорить уже никто не заходит, это просто запрещено», — добавил Сухой.

Ранее Сухой заявил, что в департаменте судейства РФС от арбитров требуют учить английский язык.