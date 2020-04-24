Арбитр РПЛ: Рыжиков всегда благодарит за работу, даже когда мы ошибаемся

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Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой рассказал, кто из футболистов всегда благодарит судей после матчей, вне зависимости от наличия ошибок.
Арбитр РПЛ: Рыжиков всегда благодарит за работу, даже когда мы ошибаемся
  • РИА Новости

«Сергей Рыжиков. Годы идут, но его поведение не меняется. Очень доброжелательный. Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит. Бывало даже такое, что допускали ошибки не в пользу его команд, но он подходил: «Ну, ничего, ребята, сегодня не ваш день». Плохого от него не слышал», — сказал Сухой в интервью RT.  

При этом он признался, что из тренеров ему некого выделить.

«Перед матчем-то все адекватно ведут себя, здороваются. Если результат хороший, подойдут, поблагодарят за игру. Если нет — начинаются вопросы. И я их не виню. Тренерам ведь сложнее всех. Они дают установку подопечным и больше ничего сделать не могут. Поэтому у всех бывают эмоциональные срывы. В судейскую поговорить уже никто не заходит, это просто запрещено», — добавил Сухой.

Ранее Сухой заявил, что в департаменте судейства РФС от арбитров требуют учить английский язык.

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