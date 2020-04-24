Сухой: в департаменте судейства РФС от нас требуют учить английский язык

Арбитр Алексей Сухой рассказал, что в департаменте судейства Российского футбольного союза (РФС) от рефери требуют учить английский язык.

«Сейчас в департаменте судейства РФС от нас требуют учить английский язык. Этим и занимаюсь. Беру видеоуроки по Skype», — сказал Сухой в интервью RT.

Он также отметил, что после прихода Виктора Кашшаи на пост руководителя департамента вопрос о языке встал на первый план.

«На сборы в феврале к нам приезжали специалисты и проводили тестирование, чтобы выяснить наш уровень владения языком. Было два задания, разговорное и письменное. Базовый уровень есть у многих. У тех, кто давно работает в Европе, дела обстоят лучше. Конечно, все мы можем объясниться, но не все пока свободно общаются по-английски. Кашшаи это не устраивает, он хочет, чтобы судьи владели им свободно», — заявил Сухой.

Ранее Сухой объяснил, как судьи защищают техничных игроков от грубости.