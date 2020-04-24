Сухой объяснил, как судьи защищают техничных игроков от грубости

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой объяснил, как судьи обычно защищают техничных игроков от постоянных ударов по ногам во время игры.

«У нас есть негласный принцип трёх замечаний для нарушителя правил. За первый фол предупреждаешь его, за второй — даёшь последнее «китайское», а за третий — жёлтую карточку. Но проблема в том, что футболисты специально фолят поочерёдно, чтобы никто не получил «горчичник». Сначала один ударит по ногам, потом — второй и так далее. Так техничных ребят стараются выбить из колеи, вынуждают их расставаться с мячом как можно быстрее. Мы должны следить за этим и с помощью карточек делать всё, чтобы уровень грубости не зашкаливал», — сказал Сухой в интервью RT.

Ранее Сухой вспомнил, как экс-футболист ЦСКА Понтус Вернблум всегда жаловался на разные решения.