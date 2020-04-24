Сухой объяснил, как судьи защищают техничных игроков от грубости
- РИА Новости
«У нас есть негласный принцип трёх замечаний для нарушителя правил. За первый фол предупреждаешь его, за второй — даёшь последнее «китайское», а за третий — жёлтую карточку. Но проблема в том, что футболисты специально фолят поочерёдно, чтобы никто не получил «горчичник». Сначала один ударит по ногам, потом — второй и так далее. Так техничных ребят стараются выбить из колеи, вынуждают их расставаться с мячом как можно быстрее. Мы должны следить за этим и с помощью карточек делать всё, чтобы уровень грубости не зашкаливал», — сказал Сухой в интервью RT.
Ранее Сухой вспомнил, как экс-футболист ЦСКА Понтус Вернблум всегда жаловался на разные решения.