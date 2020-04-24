Арбитр РПЛ: Вернблум всегда жаловался на разные решения

Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой поделился мнением о полузащитнике московского ЦСКА Понтусе Вернблуме.

«Швед всегда заводит всю команду. Матч только начался, а он уже летит в подкат. Понтус всегда шёл до конца, очень жёстко ставил ногу и корпус, никогда не отступал. Ещё он почти всегда жаловался на разные решения. Но так ведут себя обычно наиболее самоотверженные футболисты — они постоянно чем-то недовольны. Если такой игрок сыграл жёстко — это не фол, а если против него допустили точно такой же уровень грубости — нарушение правил», — сказал Сухой в интервью RT.

Он также признался, что его в плане самоотдачи удивлял экс-футболист казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз, который отрабатывал до конца, несмотря на уже солидный для игрока возраст и небольшой рост.