Арбитр РПЛ: Вернблум всегда жаловался на разные решения

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Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Сухой поделился мнением о полузащитнике московского ЦСКА Понтусе Вернблуме.
Арбитр РПЛ: Вернблум всегда жаловался на разные решения
  • РИА Новости

«Швед всегда заводит всю команду. Матч только начался, а он уже летит в подкат. Понтус всегда шёл до конца, очень жёстко ставил ногу и корпус, никогда не отступал. Ещё он почти всегда жаловался на разные решения. Но так ведут себя обычно наиболее самоотверженные футболисты — они постоянно чем-то недовольны. Если такой игрок сыграл жёстко — это не фол, а если против него допустили точно такой же уровень грубости — нарушение правил», — сказал Сухой в интервью RT.

Он также признался, что его в плане самоотдачи удивлял экс-футболист казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз, который отрабатывал до конца, несмотря на уже солидный для игрока возраст и небольшой рост. 

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