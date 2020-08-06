ФК «Тамбов» представил новый логотип

Российский футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип команды.

Изображение нового логотипа клуба было опубликовано пресс-службой клуба.

Это уже второй ребрендинг клуба за год. Летом 2019 года «Тамбов» представил новый логотип после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Тамбов» занял 14-е место.

Ранее в РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом нового сезона.