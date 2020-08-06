ФК «Тамбов» представил новый логотип
- @fctambov68
Изображение нового логотипа клуба было опубликовано пресс-службой клуба.
В новый сезон - с новым логотипом! 💥💥💥#ФКТамбовВРПЛpic.twitter.com/KCaAKzCzqb— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 6, 2020
Это уже второй ребрендинг клуба за год. Летом 2019 года «Тамбов» представил новый логотип после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
По итогам минувшего сезона РПЛ «Тамбов» занял 14-е место.
Ранее в РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом нового сезона.