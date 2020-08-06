В РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом нового сезона
- РИА Новости
«Сейчас нет конкретного плана, как мы будем действовать, если будет вторая волна. Но есть сценарии, которые мы прорабатываем. Хочется сказать, что мы вновь входим в сезон с санитарным регламентом, несмотря на некоторые видимые послабления. К примеру, мы разрешили не носить маски игрокам на скамейке запасных, сократили срок тестирования. Мы живём не в космосе. Понимаем, что может быть», — приводит слова Савина «Чемпионат».
Сезон-2020/21 РПЛ стартует 8 августа.
Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубов.