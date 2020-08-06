СМИ: Большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубов
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Как сообщает «РБ», было решено отменить запрет на участие арендованных футболистов в матчах против клуба, которому принадлежат права на него, а также ввести ограничение на количество аренд игроков в один клуб — теперь один клуб не может арендовать другому более двух игроков.
По данным издания, против второй поправки проголосовали «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».
Отмечается, что теперь для того, чтобы данные поправки вступили в силу, они должны быть утверждены исполкомом Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сообщалось, что РФС планирует провести семинар для клубов по судейству.