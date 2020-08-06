СМИ: Большинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубов

На собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) были приняты две поправки в регламент, которые ограничивают вероятность появления в лиге фарм-клубов.

Как сообщает «РБ», было решено отменить запрет на участие арендованных футболистов в матчах против клуба, которому принадлежат права на него, а также ввести ограничение на количество аренд игроков в один клуб — теперь один клуб не может арендовать другому более двух игроков.

По данным издания, против второй поправки проголосовали «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».

Отмечается, что теперь для того, чтобы данные поправки вступили в силу, они должны быть утверждены исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести семинар для клубов по судейству.