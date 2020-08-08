В «Тамбове» заявили, что новая эмблема клуба не является плагиатом
- © ФК «Тамбов»
«Мы вышли в РПЛ, и хотелось чего-то интересного. Этим вопросом наша пиар-служба занималась, однако мы точно ни у кого не срисовывали логотип, это 100%. А то, что он похож на логотип канадской команды... Он также похож и на логотип английского футбольного клуба «Вулверхэмптон», поэтому тут нечего комментировать», — цитирует Худякова Sport24.
Sigh, 2020... https://t.co/4gZ0tkEIVS— Toronto Wolfpack (@TOwolfpack) August 7, 2020
Ранее канадцы заподозрили «Тамбов» в плагиате клубной эмблемы.