В «Тамбове» заявили, что новая эмблема клуба не является плагиатом

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Спортивный директор российского футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что новый логотип команды не был сделан на основе эмблемы канадской регбийной команды «Торонто Вольфпак».
В «Тамбове» заявили, что новая эмблема клуба не является плагиатом
  • © ФК «Тамбов»

«Мы вышли в РПЛ, и хотелось чего-то интересного. Этим вопросом наша пиар-служба занималась, однако мы точно ни у кого не срисовывали логотип, это 100%. А то, что он похож на логотип канадской команды... Он также похож и на логотип английского футбольного клуба «Вулверхэмптон», поэтому тут нечего комментировать», — цитирует Худякова Sport24.

Ранее канадцы заподозрили «Тамбов» в плагиате клубной эмблемы.

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