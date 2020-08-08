В «Тамбове» заявили, что новая эмблема клуба не является плагиатом

Спортивный директор российского футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что новый логотип команды не был сделан на основе эмблемы канадской регбийной команды «Торонто Вольфпак».

«Мы вышли в РПЛ, и хотелось чего-то интересного. Этим вопросом наша пиар-служба занималась, однако мы точно ни у кого не срисовывали логотип, это 100%. А то, что он похож на логотип канадской команды... Он также похож и на логотип английского футбольного клуба «Вулверхэмптон», поэтому тут нечего комментировать», — цитирует Худякова Sport24.

Ранее канадцы заподозрили «Тамбов» в плагиате клубной эмблемы.