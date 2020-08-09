В «Спартаке» назвали причину пропуска Кокориным матча с «Сочи»

В пресс-службе московского футбольного клуба «Спартак» прокомментировали отсутствие нападающего Александра Кокорина в заявке на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Он получил небольшое повреждение, сроки выздоровления будут известны позже», — приводит слова представителя пресс-службы клуба «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 9 августа в Москве на «Открытие Арене» и начнётся в 20:00 мск.

29-летний Кокорин стал игроком «Спартака» 2 августа, присоединившись к команде на правах свободного агента. Во второй части минувшего сезона Кокорин играл за «Сочи» на правах аренды из «Зенита» и провёл десять матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч первого тура РПЛ с «Сочи».