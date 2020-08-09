Арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение своего коллеги Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Жёлтая карточка за такое — это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем всё понятно», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что в его практике был подобный случай, в матче «Мордовия» — «Крылья Советов».

«Там игрок забил мяч, снял майку — у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шёл. Мне снизили оценку, но и ладно. Зато я хотя бы человеком остался», — добавил арбитр.

Ранее сообщалось, что Соболев показал майку с изображением умершей матери после гола в ворота «Сочи».