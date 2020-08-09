Арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение своего коллеги Василия Казарцева показать жёлтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву
  • РИА Новости

«Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Жёлтая карточка за такое — это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем всё понятно», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что в его практике был подобный случай, в матче «Мордовия» — «Крылья Советов».

«Там игрок забил мяч, снял майку — у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шёл. Мне снизили оценку, но и ладно. Зато я хотя бы человеком остался», — добавил арбитр.

Ранее сообщалось, что Соболев показал майку с изображением умершей матери после гола в ворота «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить