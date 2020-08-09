«Спартак» упустил победу над «Сочи» в первом туре РПЛ

Московский «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Спартака» забили Александр Соболев и Джордан Ларссон, отличившиеся на 8-й и 10-й минутах с передач Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева.

«Сочи» ответил голами Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа, реализовавших пенальти на 15-й и 90-й минутах соответственно.

Ранее сообщалось, что арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью матча «Спартак» — «Сочи» за жёлтую карточку Соболеву.