СМИ: Арбитр Еськов избежал наказания по итогам проверки на полиграфе

Российский арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», избежал наказания по итогам проверки на полиграфе.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, судья не будет отстранён от работы, но пока он не получает назначений на матчи.

Кроме того, свои посты сохранят руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин и глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После этого Еськов и главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошли проверку на полиграфе, но при этом Казарцев всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Ранее стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о судьях.