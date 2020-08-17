В «Спартаке» не видят оснований для жалобы на Федуна в комитет по этике РФС

В московском «Спартаке» отреагировали на просьбу генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева к комитету организации по этике рассмотреть высказывания владельца клуба Леонида Федуна в адрес судейского корпуса и арбитров.

«Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей «Спартака» относительно работы судей. Мы за честный футбол», — приводит слова из заявления гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова ТАСС.

При этом клуб поблагодарил РФС за постоянную работу по улучшению качества судейства.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. После игры Федун резко высказался о судействе, пригрозив снятием команды с чемпионата.

Ранее стало известно, когда комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна о судьях.