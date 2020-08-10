Проверка судей, возмущение фанатов и заявление Федуна: чем обернулся скандал в матче РПЛ «Спартак» — «Сочи»

Болельщики «Спартака» призвали уйти в отставку главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи после ошибок бригады арбитров в матче красно-белых с «Сочи». По мнению фанатов, своими высказываниями функционер «покрывает преступные действия» судей. Сам венгр встал на защиту коллег, обслуживавших встречу, хотя и признал, что они ошиблись с назначением второго одиннадцатиметрового в ворота «Спартака». При этом сообщается, что главный рефери Василий Казарцев и VAR-ассистент Алексей Еськов дадут показания на детекторе лжи. В свою очередь, владелец клуба Леонид Федун заявил о намерении сняться с чемпионата России, а генеральный директор Шамиль Газизов планирует инициировать расследование.

События первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отошли на второй план на фоне очередного скандала, в центре которого оказался московский «Спартак». В матче с «Сочи», проходившем в Москве, арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых, благодаря которым гостям удалось свести встречу к ничьей — 2:2. Учитывая то, что это уже не первый подобный случай за последнее время, произошедшее вызвало очередную волну критики судейского корпуса.

Главное фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» выступило с призывом отстранить от занимаемой должности главу департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи. По их мнению, своими заявлениями он «покрывает большинство преступных действий арбитров». Болельщики красно-белых также считают, что свой пост должен покинуть руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе. Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра матча чувствуют себя обманутыми», — говорится в заявлении «Фратрии».

Сразу по окончании матча СМИ сообщили о намерении Хачатурянца подать в отставку. От кардинального шага его якобы отговорил президент РФС Александр Дюков.

На данный момент Казарцев отстранён от работы в ближайших матчах. Теперь ему, а также VAR-ассистенту Алексею Еськову, просматривавшему спорные эпизоды на видеоповторе, грозит отстранение до конца года. Обоим предложат дать показания на детекторе лжи.

В свою очередь, Кашшаи встал на защиту судейской бригады. По его словам, первый пенальти в ворота красно-белых был назначен верно, а в спорном эпизоде с Самуэлем Жиго последнее слово было за Казарцевым, поэтому винить Еськова не стоит.

«Я его понимаю. VAR вмешивается только тогда, когда на 100% произошла явная и очевидная ошибка. В такой ситуации судья и видеоарбитр должны поговорить. Если рефери говорит, что в последний момент случился контакт, ассистент должен принять такую точку зрения», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс». Разумеется, после неоднозначного матча не стали молчать и в самом «Спартаке». Ситуацию усугубило то, что, по словам заместителя генерального директора клуба Михаила Ходырева, Казарцев после финального свистка отказался общаться с командой и объяснять свои решения. Пресс-служба клуба назвала произошедшее «украденной победой», а генеральный директор Шамиль Газизов заявил о намерении инициировать расследование.

«Мы отметим всё в рапорте, подадим в экспертно-судейскую комиссию. Жизнь такова, что прошла минута и обратно её не вернёшь. Я тоже возмущён. Пытаюсь сдерживаться, держать позицию. Со своей точки зрения вижу, что это неправильно. А мне объясняют, что наоборот... Слишком радикально было бы попросить Казарцева зайти в раздевалку и посмотреть в глаза ребятам. Мне смеяться хочется, эта клоунада продолжается», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

С громким заявлением по поводу сложившейся ситуации выступил и владелец «Спартака» Леонид Федун. Он выразил готовность прекратить участие команды в РПЛ.

«Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Это, можно сказать, официальное заявление. Серьёзно. В этой клоунаде, которую сейчас устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги. Не нужен «Спартак», значит, не нужен. Всё, до свидания», — сказал Федун.

Сообщается, что между ним и Дюковым уже состоялся разговор на эту тему. Как отмечает РБК со ссылкой на источники, глава РФС отговорил владельца «Спартака» от снятия клуба с чемпионата.

При этом президент РПЛ Сергей Прядкин предположил, что Федун делал заявление на эмоциях. Он выразил надежду на то, что ЭСК разрешит все недоразумения.

«Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все проблемы можно будет решить конструктивно. Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть, их нужно рассматривать в рабочем порядке», — цитирует Прядкина ТАСС.

Мнения же болельщиков и экспертов по поводу возможного снятия «Спартака» разделились. Одни поддержали владельца, другие призвали его не торопиться и не делать необдуманных шагов.

«Понять Леонида Арнольдовича можно, но оправдывать не стоит. Огромная футбольная диаспора спартаковцев не поймёт. История всё рассудит и расставит по своим местам. Проиграна битва, но не война. «Спартаку» ни в коем случае нельзя сниматься с чемпионата. Наоборот, надо идти дальше с достоинством. Как проповедовал символ красно-белых, гладиатор: «В бой до конца», — отметил бывший арбитр Сергей Хусаинов в беседе с «Чемпионатом».

Как бы то ни было, большинство специалистов сошлись во мнении, что бригада арбитров действовала непрофессионально. Бывший наставник красно-белых Олег Романцев признался, что теперь его отношение к VAR поменялось.

«У меня просто нет слов. Уверен, что такие же чувства у миллионов болельщиков, которые смотрели этот матч. Не только у спартаковских, а у всех. Такие пенальти снятся тренерам и футболистам в страшных снах. Мне жалко ребят! Не всё у «Спартака» было здорово, но свои три очка команда заработала! Я никогда не был против VAR, а когда работал тренером, даже мечтал о нём. Теперь не пойму зачем», — рассказал Романцев «Спорт-Экспрессу».

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил уверенность в том, что причиной предвзятого отношения со стороны рефери в чемпионате России является безнаказанность.

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«Спортивные принципы нарушены. Я понимаю, что существуют какие-то симпатии. Но у меня ощущение, что есть предвзятость, преднамеренность. Это в первую очередь то, что отличает наших судей. И вся проблема в безнаказанности. Почему так бывает? Потому что многое сходит с рук», — приводит слова Бышовца РИА Новости.

В свою очередь, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев резко осудил Еськова, не отреагировавшего на ошибку Казарцева, отметив, что за подобные ошибки должно последовать жёсткое наказание.

«Нужно писать петицию в Кремль. Когда 20—30 млн болельщиков «Спартака» скажут, вот тогда что-то изменится. Я не хочу, чтобы команде подсуживали — хочу, чтобы над клубом и его поклонниками не издевались. Не говорю, что это Дюков или Миллер, речь именно о работе судей. В заговоры против москвичей не верю, но такое уже повторяется из раза в раз», — прокомментировал исход матча Ловчев.

Стоит отметить, что Казарцев уже ощутил на себе гнев болельщиков. Они обрушились на него с резкой критикой в интернете, а многие не скупились и на оскорбления. В результате арбитр был вынужден удалить свои аккаунты в социальных сетях.