Жуков прокомментировал намерение Федуна снять «Спартак» с РПЛ
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- РИА Новости
«Когда такое видишь, у любого человека будут эмоции. Тем более у владельца клуба. Но дело не в этом. Снимать «Спартак» не нужно, и никто не будет делать этого. Я даже не могу представить, как это будет. И чемпионат России без «Спартака» не может быть», — приводит слова Жукова РИА Новости.
Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.
Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.