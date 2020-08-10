Жуков прокомментировал намерение Федуна снять «Спартак» с РПЛ

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Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал заявление владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Жуков прокомментировал намерение Федуна снять «Спартак» с РПЛ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Когда такое видишь, у любого человека будут эмоции. Тем более у владельца клуба. Но дело не в этом. Снимать «Спартак» не нужно, и никто не будет делать этого. Я даже не могу представить, как это будет. И чемпионат России без «Спартака» не может быть», — приводит слова Жукова РИА Новости.

Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.

Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.

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