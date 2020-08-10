19 повреждений и 109 пропущенных матчей: как Дзагоев стал одним из самых травмируемых футболистов в истории России

Алан Дзагоев в очередной раз получил травму бедра в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Полузащитник ЦСКА отличился в компенсированное время к первому тайму, а уже в начале второго покинул поле. Всего за свою карьеру звёздный хавбек 19 раз покидал поле из-за различных повреждений и пропустил более 100 официальных матчей. RT рассказывает о самых тяжёлых травмах в карьере спортсмена.

В матче первого тура РПЛ сезона-2020/21 с «Химками» полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отличился забитым мячом и прервал «сухую» серию, которая тянулась с марта 2018 года. Однако завершить встречу на мажорной ноте у него не получилось. Уже спустя пять минут после начала второго тайма хавбек покинул поле из-за травмы. В ходе одного из эпизодов он схватился за заднюю поверхность бедра и попросил замену.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поспешил заявить, что травма Дзагоева оказалась несерьёзной, однако не стал исключать, что полузащитник может пропустить значительный период времени.

«Завтра оценим состояние Дзагоева. Надеюсь, что ничего страшного нет. Но, зная его, можно всего ожидать. Может, завтра-послезавтра что-то появится. Пока с его слов: там ничего страшного нет», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

А теперь Дзагоев снова получил травму 😔



Здоровья Алану 🙏🏻https://t.co/e1OjIBpDKlpic.twitter.com/goaJIxVxOu — Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2020

Дзагоев является одним из самых травматичных российских футболистов в истории. По информации Transfermarkt, из-за 19 различных повреждений Дзагоев пропустил суммарно 826 дней, в которые уместились 109 официальных матчей. Учитывая, что всего он сыграл в 354 встречах, можно сделать вывод, что чуть меньше четверти своей карьеры Алан провёл в лазарете. А ведь уже в молодости хавбек считался будущей звездой национальной команды, а в 2008 году СМИ сообщали об интересе к нему со стороны ряда европейских топ-клубов.

Тем не менее в юном возрасте Дзагоев не решился покинуть ЦСКА, а начиная с 2012 года его стали постоянно преследовать травмы. Первая серьёзная была получена в матче 36-го тура с «Локомотивом» в рамках переходного сезона-2011/12. Алан сломал мизинец на правой ноге, вследствие чего ему потребовалось провести операцию в Германии. Ходили слухи, что это повреждение могло стоить полузащитнику выступления на чемпионате Европы в Польше и Украине, но тот успел восстановиться. Как оказалось, не зря. Россиянин забил три мяча на групповой стадии и стал одним из лучших бомбардиров первенства. Это звание разделили с ним Криштиану Роналду, Марио Гомес, Фернандо Торрес, Марио Балотелли и Марио Манджукич.

Начиная с этого момента в карьере Дзагоева не было ни одного года, по ходу которого он не пропускал бы менее 28 дней из-за проблем со здоровьем. При этом долгое время самым тяжёлым оставалось первое в карьере повреждение задней поверхности бедра, полученное в противостоянии с «Ростовом» в сентябре 2013 года. Тогда Алан был заменён на 80-й минуте.

«Повреждение есть. Насколько оно серьёзно, посмотрим. Это задняя поверхность бедра — может быть, две или три недели он пропустит», — заявлял Леонид Слуцкий, в тот момент возглавлявший ЦСКА.

Уже спустя несколько дней Дзагоев начал занятия по индивидуальной программе, но никак не мог вернуться в общую группу. Полноценное возобновление тренировок постоянно откладывалось, а следующий официальный матч он провёл лишь спустя 70 дней после игры с жёлто-синими. Примечательно, что соперником ЦСКА вновь стал «Ростов».

Год спустя Дзагоев в составе сборной России принял участие в чемпионате мира в Бразилии. Первое за 12 лет выступление команды на мундиале получилось не самым успешным, а сам Алан не был игроком основного состава и появлялся на поле исключительно по ходу второго тайма. При этом уже после турнира у него вскрылось ещё одно повреждение. Как сообщал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, хавбек вернулся в расположение клуба с травмой ахилла. Это не только смазало подготовку Алана к новому сезону, но и привело к тому, что он пропустил четыре встречи, включая игру за Суперкубок России с тем же «Ростовом».

Неудачи продолжали преследовать талантливого футболиста и в течение следующих лет. Но если в 2014-м Дзагоев всё же смог принять участие в турнире сборных, то спустя два года ему повезло гораздо меньше. За две с половиной недели до старта чемпионата Европы он получил перелом плюсневой кости и не попал в заявку сборной России. При этом он принимал участие в восьми из десяти матчей квалификационного турнира. Однако в его отсутствие подопечные Леонида Слуцкого провалились на Евро-2016 и заняли последнее, четвёртое место в квартете B.

Впоследствии Дзагоев получил травму подколенного сухожилия и суммарно пропустил 115 дней в 2016-м. В следующем году он четырежды попадал в лазарет из-за различных проблем со здоровьем, но ни одна из них не носила серьёзного характера. Беда пришла в один из самых важных моментов в карьере нынешнего поколения российских футболистов. За два месяца до домашнего мундиаля Алан повредил правое бедро, а в первой же игре с Саудовской Аравией — левое.

«Левая нога порвалась впервые. Обычно такое с правой происходило. Всё делал профессионально, поэтому сложно назвать причину повреждения. При ходьбе есть болевые ощущения, но первые три-четыре дня это нормально. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения. Сроки? Пока трудно что-то сказать, врачи будут на динамику смотреть. Для меня это было ударом. Хорошего мало. Самый главный турнир в жизни проходит мимо меня. Надеюсь, получится ещё сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала, и я смогу выйти на поле. Надежда остаётся. Лучик света появился после разговора с врачами», — заявлял Дзагоев в июне 2018-го.

В итоге хавбек ЦСКА провёл меньше тайма на домашнем ЧМ. Помимо 24 минут в матче открытия турнира, он вышел на 18 минут в противостоянии с Хорватией в рамках четвертьфинала. Тем примечательнее, что именно Дзагоев стал автором голевой передачи на Марио Фернандеса, которая позволила сборной России перевести встречу в серию пенальти. Сейчас можно лишь догадываться, какую пользу он мог принести коллективу Станислава Черчесова, если бы был здоров на протяжении всего первенства.

В ноябре Дзагоева снова начали мучать проблемы с бедром, в результате чего он пропустил ещё восемь игр, в числе которых оказалась легендарная встреча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Тогда подопечные Виктора Гончаренко разгромили действующих победителей Лиги чемпионов со счётом 3:0. В этот же момент в прессе стали появляться заявления руководства ЦСКА о новом контракте с футболистом. Бабаев говорил, что соглашение спортсмена истекает летом 2019-го, а также намекал, что клуб намерен продлить его на гораздо более скромных условиях.

«Мы достаточно давно вступили с Аланом в переговоры о продлении контракта. Думаю, в итоге достигнем соглашения. Мы обсуждали трёхлетний контракт. Верим в Алана. Понятно, что соглашение должно предусматривать разумные условия. Особенно с учётом статистики Дзагоева за последние несколько лет. А она, если честно, не очень впечатляет. Хотя все мы признаём, что Алан очень сильный футболист, много пользы принёс ЦСКА», — говорил Бабаев «Спорт-Экспрессу».

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В этом плане Дзагоеву было сложно спорить с боссами армейцев. Начиная с сезона-2016/17 он лишь 65 раз появлялся на поле и отметился 22 (12 + 10) баллами за результативность. При этом в последнем на тот момент соревновательном году он сыграл всего 607 минут и исполнил одну результативную передачу.

В момент подписания нового контракта с ЦСКА Дзагоев вновь восстанавливался от очередной травмы. Причём именно она остаётся самой тяжёлой в его карьере на данный момент. В товарищеском матче с «Картахеной» Алан порвал крестообразные связки колена и был вынужден вновь обратиться к помощи хирургов. В результате он отсутствовал на поле с февраля по ноябрь 2019-го и пропустил в общей сложности 203 дня и 21 встречу. При этом в официальных играх он не участвовал на протяжении года. Несмотря на это, армейский клуб предложил ему новое двухлетнее соглашение.

Возвращение Дзагоева на поле состоялось в матче с «Сочи» в ноябре 2019 года, но порадовать своих фанатов у него вновь не получилось. Сначала в дело вмешалась пандемия коронавируса, а потом и очередная травма бедра. Из-за неё Алан пропустил месяц и провёл лишь три игры в заключительной части сезона.