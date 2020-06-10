СМИ: Дзагоев выбыл на длительный срок из-за травмы
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», 29-летний хавбек получил повреждение бедра на одной из тренировок команды и ориентировочно пропустит около месяца.
Таким образом, Дзагоев рискует пропустить часть оставшихся матчей сезона Российской премьер-лиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса и, как планируется, возобновится с 19 июня.
В нынешнем сезоне Дзагоев сыграл в 9 матчах, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи сезона.