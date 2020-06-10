СМИ: Дзагоев выбыл на длительный срок из-за травмы

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Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок.
СМИ: Дзагоев выбыл на длительный срок из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», 29-летний хавбек получил повреждение бедра на одной из тренировок команды и ориентировочно пропустит около месяца.

Таким образом, Дзагоев рискует пропустить часть оставшихся матчей сезона Российской премьер-лиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса и, как планируется, возобновится с 19 июня.

В нынешнем сезоне Дзагоев сыграл в 9 матчах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи сезона.

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