Футболист ЦСКА Ахметов пропустит оставшиеся матчи сезона

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Ираклий Гегечкори, агент полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, заявил, что игрок пропустит остаток сезона из-за травмы.
Футболист ЦСКА Ахметов пропустит оставшиеся матчи сезона
  • © Антон Подгайко
  • РИА Новости

«Точные сроки восстановления Ильзата после операции ещё неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжёлая травма», — цитирует Гегечкори Sport24

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 30 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ахметов перенёс операцию на плече.

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