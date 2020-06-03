Футболист ЦСКА Ахметов пропустит оставшиеся матчи сезона

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, заявил, что игрок пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Точные сроки восстановления Ильзата после операции ещё неизвестны. Врачи за ним наблюдают. Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит, но к началу следующего может успеть восстановиться. Это не такая тяжёлая травма», — цитирует Гегечкори Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 30 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ахметов перенёс операцию на плече.