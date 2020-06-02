Футболист ЦСКА Ахметов перенёс операцию на плече

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече.

«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, тем, кто вернул моё плечо на место. Операция прошла быстро и легко. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии», — написал Ахметов в своём Instagram.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21-м матче Российской премьер-лиги, в котором забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ.