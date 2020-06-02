Футболист ЦСКА Ахметов перенёс операцию на плече

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече.
Футболист ЦСКА Ахметов перенёс операцию на плече
  • Reuters

«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, тем, кто вернул моё плечо на место. Операция прошла быстро и легко. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии», — написал Ахметов в своём Instagram.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21-м матче Российской премьер-лиги, в котором забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ.

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