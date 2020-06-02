Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ

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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме выразил надежду, что его команде удастся сохранить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления сезона, а то и побороться за чемпионство.
Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Мы ждали, когда сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной. Хорошо, что возобновились тренировки. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело, соблюдаем все протоколы. Нужна неделя или дней десять, чтобы привыкнуть к полю. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались: возобновят ли чемпионат, когда это произойдёт, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас всё понятно — будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое», — цитирует Гилерме официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники отстают от идущего на первом месте «Зенита» на девять очков.

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