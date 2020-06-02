Николич: я понимаю, что прихожу на место легенды

Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится принимать команду после Юрия Сёмина.

«Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, тот не добьётся успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные взаимоотношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу на место легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30—40 лет. Его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Мне будет тяжело заслужить их уважение. В юности я сам был болельщиком, потому всё понимаю. Любовь надо заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное», — цитирует Николича Sport24.

40-летний серб сменил на посту главного тренера «Локомотива» 73-летнего Юрия Сёмина, который возглавлял команду с 1986 года (с перерывами).

Ранее Черчесов назвал уход Сёмина нестандартным и непопулярным решением «Локомотива».