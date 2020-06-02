Николич: я понимаю, что прихожу на место легенды

Короткая ссылка
Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что не боится принимать команду после Юрия Сёмина.
Николич: я понимаю, что прихожу на место легенды
  • РИА Новости

«Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, тот не добьётся успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные взаимоотношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу на место легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30—40 лет. Его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Мне будет тяжело заслужить их уважение. В юности я сам был болельщиком, потому всё понимаю. Любовь надо заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное», — цитирует Николича Sport24.

40-летний серб сменил на посту главного тренера «Локомотива» 73-летнего Юрия Сёмина, который возглавлял команду с 1986 года (с перерывами).  

Ранее Черчесов назвал уход Сёмина нестандартным и непопулярным решением «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить