Черчесов — об уходе Сёмина: нестандартное и непопулярное решение «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг ухода Юрия Сёмина из московского «Локомотива».
Черчесов — об уходе Сёмина: нестандартное и непопулярное решение «Локомотива»
  • Reuters

«Юрий Палыч отработал 34 года в «Локомотиве». Не хочу говорить банальности, но адвокатом быть не могу, а тем более судьёй. Судьёй будет турнирная таблица и качество игры. Он поставлял по пять-шесть игроков в сборную, они были в хорошей форме, был прямой контакт с тренером, почти интимный. Некоторые вещи я не знал, а Сёмин мне подсказывал, чтобы не терять времени на умозаключения. С одной стороны, жалко. Нестандартное и непопулярное решение принял «Локомотив». С другой — футбол рассудит. В любом случае мы с Юрием Палычем остаёмся на связи», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин рассказал, почему в «Локомотиве» не стали продлевать с ним контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить