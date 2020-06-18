В ЦСКА подтвердили, что Дзагоев получил травму бедра

Московский футбольный клуб ЦСКА подтвердил, что полузащитник команды Алан Дзагоев получил травму правого бедра и в настоящее время восстанавливается от травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

В армейском клубе подтвердили информацию, что в настоящее время Дзагоев восстанавливается от мышечной травмы правого бедра. При этом о сроках возвращения в строй полузащитника в ЦСКА намерены сообщить позднее.

Дзагоев защищает цвета ЦСКА с 2008 года. На его счету 352 матча, 74 гола и 88 результативных передач.

Ранее Дзагоев вспомнил, с какими мыслями сборная России готовилась к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.