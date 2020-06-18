В ЦСКА подтвердили, что Дзагоев получил травму бедра

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА подтвердил, что полузащитник команды Алан Дзагоев получил травму правого бедра и в настоящее время восстанавливается от травмы.
В ЦСКА подтвердили, что Дзагоев получил травму бедра
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ЦСКА.

В армейском клубе подтвердили информацию, что в настоящее время Дзагоев восстанавливается от мышечной травмы правого бедра. При этом о сроках возвращения в строй полузащитника в ЦСКА намерены сообщить позднее.

Дзагоев защищает цвета ЦСКА с 2008 года. На его счету 352 матча, 74 гола и 88 результативных передач.

Ранее Дзагоев вспомнил, с какими мыслями сборная России готовилась к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить