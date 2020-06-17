Дзагоев о ЧМ-2018: до турнира были опасения, что не оправдаем ожидания

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил, с какими мыслями сборная России готовилась к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Честно говоря, до турнира были опасения, что мы не оправдаем ожидания. У нас в составе не было суперзвёзд, как у тех же аргентинцев или португальцев. К тому же давила серия поражений в контрольных матчах», — приводит слова Дзагоева РФС.

По словам футболиста, помогло то, что в составе национальной команды было большое количество опытных игроков. Также успешному выступлению поспособствовала уверенность главного тренера Станислава Черчесова.

Ранее Дзагоев вспомнил свою голевую передачу в матче ЧМ-2018 с Хорватией.