Дзагоев о ЧМ-2018: до турнира были опасения, что не оправдаем ожидания

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил, с какими мыслями сборная России готовилась к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.
Дзагоев о ЧМ-2018: до турнира были опасения, что не оправдаем ожидания
  • РИА Новости

«Честно говоря, до турнира были опасения, что мы не оправдаем ожидания. У нас в составе не было суперзвёзд, как у тех же аргентинцев или португальцев. К тому же давила серия поражений в контрольных матчах», — приводит слова Дзагоева РФС

По словам футболиста, помогло то, что в составе национальной команды было большое количество опытных игроков. Также успешному выступлению поспособствовала уверенность главного тренера Станислава Черчесова. 

Ранее Дзагоев вспомнил свою голевую передачу в матче ЧМ-2018 с Хорватией.

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