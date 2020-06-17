Дзагоев вспомнил свою голевую передачу в матче ЧМ-2018 с Хорватией

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2018 с Хорватией, в котором он вышел на замену и отдал результативную передачу.

«Я сделал ложный замах, Лука Модрич двинулся к Сергею Игнашевичу, и пришлось делать подачу, которая оказалось голевой. Я не побежал сразу радоваться — просто ошалел. Потом увидел, как к нам по диагонали со страшной скоростью несётся Володя Габулов. Картина нереальная: с одной стороны, страшно, как он бежит, а с другой — смешно», — приводит слова Дзагоева РФС.

По словам футболиста, сразу после гола Марио Фернандеса у игроков сборной России появилась мысль забить ещё, чтобы не доводить до серии пенальти, но сделать это не удалось.

Ранее был опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году.