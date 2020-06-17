Опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году
- РИА Новости
Осенью отечественная национальная команда проведёт шесть матчей в рамках Лиги наций.
Полное расписание опубликовано в официальном аккаунте команды в Twitter.
Как же приятно объявлять даты матчей.— Сборная России (@TeamRussia) June 17, 2020
📍 Перед вами расписание Лиги наций
📍 Окна для контрольных игр: 7-8 октября и 11-12 ноября
📍 #ЕВРО2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года
Считаем дни! pic.twitter.com/rEZhljdZBq
Также осенью будут предусмотрены два окна для контрольных игр: 7—8 октября и 11—12 ноября.
Ранее совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи.