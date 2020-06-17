Опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году

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Стало известно расписание матчей сборной России по футболу до конца года.
Опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году
  • РИА Новости

Осенью отечественная национальная команда проведёт шесть матчей в рамках Лиги наций.

Полное расписание опубликовано в официальном аккаунте команды в Twitter. 

Также осенью будут предусмотрены два окна для контрольных игр: 7—8 октября и 11—12 ноября.

Ранее совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи.

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