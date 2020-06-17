Опубликован график матчей сборной России по футболу в 2020 году

Как же приятно объявлять даты матчей.



📍 Перед вами расписание Лиги наций

📍 Окна для контрольных игр: 7-8 октября и 11-12 ноября

📍 #ЕВРО2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года



Считаем дни! pic.twitter.com/rEZhljdZBq