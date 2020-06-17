Совет директоров «Спартака» сделал заявление о распределении билетов на ближайшие домашние матчи

Совет директоров ФК «Спартак» выступил с заявлением по поводу распределения билетов на оставшиеся домашние матчи текущего сезона РПЛ.

«К сожалению, в текущих обстоятельствах, согласно требованиям Роспотребнадзора, на стадионы допускаются только болельщики в количестве 10% от вместимости арен. В нашем случае это около 4,5 тыс. зрителей при почти 14 тыс. реализованных абонементов на сезон-2019/20», — говорится в заявлении совета директоров, опубликованном на официальном сайте «Спартака».

В ближайшее время клуб должен «представить решение» по распределению билетов на оставшиеся домашние матчи текущего сезона РПЛ.

В 24-м туре «Спартак» примет «Уфу», в 26-м — «Тамбов», в 27-м — «Локомотив» и в 29-м — «Ахмат».

Ранее владелец «Спартака» высказался о возможном отстранении от еврокубков за «дело Понсе».