Гончаренко рассказал о состоянии Дзагоева

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о самочувствии полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (2:0).

«Надеюсь, что с Дзагоевым ничего страшного не случилось. С его слов — ничего страшного нет. Но, зная его, может что-то вылезти. Влашич и Магнуссон могут вернуться уже к «Тамбову». Влашича тяжело заменить: он у нас и забивает, и отдаёт. Лучший игрок прошлого сезона. Но Дзагоеву и Кучаеву в какой-то мере это удалось», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

Дзагоев в дебюте второго тайма получил повреждение бедра. На 54-й минуте Алан покинул поле, а вместо него появился Арнор Сигурдссон.

Ранее сообщалось, что Дзагоев получил травму в матче первого тура РПЛ с «Химками».