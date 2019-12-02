Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев.
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.

Дзагоев сыграет с первых минут в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 2 декабря на стадионе «ВЭБ Арена».

Последний раз в старте хавбек играл 7 октября 2018 года с московским «Локомотивом». После этого он получил травму.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось обыграть «Лудогорец» в матче Лиги Европы.

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