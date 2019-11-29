Гончаренко объяснил, почему ЦСКА не удалось обыграть «Лудогорец» в матче Лиги Европы

Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру своих подопечных в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем», который завершился вничью — 1:1.

«Сегодняшний матч — отражение всех матчей в Лиге Европы. Отдавали много сил в каждой встрече, проводили много атак. Создали больше моментов, чем с «Ференцварошем». Сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы. Не хватало последнего удара и паса», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

По словам наставника армейцев, ему грустно осознавать тот факт, что заключительный поединок группового раунда ЛЕ с испанским «Эспаньолом», который состоится 12 декабря, не будет иметь для команды никакого турнирного значения.

«Можно сделать вывод по всему этому турниру, что если делаешь всё хорошо на девяносто девять процентов, то ничего не добьёшься. Если этого одного процента не хватает, ничего не будет», — добавил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.