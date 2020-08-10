«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку
- РИА Новости
«То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе. Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми», — говорится в заявлении «Фратрии».
В объединении болельщиков отметили, что глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку.
«Мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», — подытожили во «Фратрии».
«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».
Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.