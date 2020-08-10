«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» отреагировало на судейский скандал в матче столичной команды с «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

«То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе. Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми», — говорится в заявлении «Фратрии».

В объединении болельщиков отметили, что глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку.

«Мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», — подытожили во «Фратрии».

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.